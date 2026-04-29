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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Fair Isaac公司(FICO-US)做出2026年EPS預估：中位數由41.5元上修至42.54元，其中最高估值44.56元，最低估值40.45元，預估目標價為1,550.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|44.56(44.56)
|59.85
|77.65
|76.88
|最低值
|40.45(38.2)
|47
|48.71
|29.6
|平均值
|42.46(41.34)
|53.37
|64.14
|59.51
|中位數
|42.54(41.5)
|53.51
|65.41
|72.05
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|26.04億
|31.07億
|37.13億
|35.09億
|最低值
|24.50億
|27.50億
|28.86億
|34.73億
|平均值
|25.28億
|29.19億
|33.32億
|34.95億
|中位數
|25.30億
|29.40億
|33.07億
|35.04億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|13.40
|14.18
|16.93
|20.45
|26.54
|營業收入
|13.17億
|13.77億
|15.14億
|17.18億
|19.91億
詳細資訊請看美股內頁：
Fair Isaac公司(FICO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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