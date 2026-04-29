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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：伍德賽德能源集團(WDS-US)EPS預估下修至1.81元，預估目標價為23.19元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對伍德賽德能源集團(WDS-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.98元下修至1.81元，其中最高估值3.93元，最低估值1.26元，預估目標價為23.19元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.93(3.93)2.872.092.17
最低值1.26(1.26)1.080.691.23
平均值2.11(2.14)1.851.541.73
中位數1.81(1.98)1.721.431.77

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值183.20億182.28億166.37億186.08億
最低值133.91億130.80億115.22億155.70億
平均值153.66億152.23億144.02億171.27億
中位數150.93億153.50億143.32億172.40億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.054.300.881.881.44
營業收入69.38億167.73億139.90億139.54億129.73億

詳細資訊請看美股內頁：
伍德賽德能源集團(WDS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSWDS

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