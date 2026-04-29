鉅亨速報 - Factset 最新調查：伍德賽德能源集團(WDS-US)EPS預估下修至1.81元，預估目標價為23.19元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對伍德賽德能源集團(WDS-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.98元下修至1.81元，其中最高估值3.93元，最低估值1.26元，預估目標價為23.19元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.93(3.93)
|2.87
|2.09
|2.17
|最低值
|1.26(1.26)
|1.08
|0.69
|1.23
|平均值
|2.11(2.14)
|1.85
|1.54
|1.73
|中位數
|1.81(1.98)
|1.72
|1.43
|1.77
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|183.20億
|182.28億
|166.37億
|186.08億
|最低值
|133.91億
|130.80億
|115.22億
|155.70億
|平均值
|153.66億
|152.23億
|144.02億
|171.27億
|中位數
|150.93億
|153.50億
|143.32億
|172.40億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.05
|4.30
|0.88
|1.88
|1.44
|營業收入
|69.38億
|167.73億
|139.90億
|139.54億
|129.73億
詳細資訊請看美股內頁：
伍德賽德能源集團(WDS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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