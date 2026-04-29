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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿拉莫斯黃金AGI-US的目標價調升至62元，幅度約3.33%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對阿拉莫斯黃金(AGI-US)提出目標價估值：中位數由60元上修至62元，調升幅度3.33%。其中最高估值65.85元，最低估值56.26元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予阿拉莫斯黃金評價：積極樂觀13位、保持中立1位、保守悲觀0位。

阿拉莫斯黃金今(30日)收盤價為40.88元。近5日股價下跌3.33%，標普指數上漲1.06%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股AGI市場預估目標價

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