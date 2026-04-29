鉅亨速報 - Factset 最新調查：國民油井華高(NOV-US)EPS預估下修至0.92元，預估目標價為22.00元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對國民油井華高(NOV-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.94元下修至0.92元，其中最高估值1.11元，最低估值0.57元，預估目標價為22.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.11(1.11)
|1.57
|1.83
|1.78
|最低值
|0.57(0.74)
|1.02
|1.31
|1.78
|平均值
|0.89(0.95)
|1.33
|1.6
|1.78
|中位數
|0.92(0.94)
|1.37
|1.65
|1.78
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|88.80億
|95.13億
|96.29億
|95.10億
|最低值
|84.45億
|86.62億
|89.21億
|95.10億
|平均值
|86.33億
|90.88億
|93.63億
|95.10億
|中位數
|86.29億
|91.22億
|94.05億
|95.10億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.65
|0.39
|2.50
|1.60
|0.39
|營業收入
|55.25億
|72.34億
|85.72億
|88.65億
|87.44億
詳細資訊請看美股內頁：
國民油井華高(NOV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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