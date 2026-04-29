鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-04-29 14:43

台灣大 (3045-TW) 今 (29) 日宣布，正式取得新加坡機構級虛擬資產錢包基礎設施管理平台 Liminal Custody 在台灣的總代理權。透過與精誠 (6214-TW) 合作，提供虛擬資產管理的「技術導入、系統開發、售後維運」一站式服務，拓展台灣虛擬資產市場。

台灣大攜手精誠取得Liminal台灣總代理，提供虛擬資產管理一站式服務。(圖：台灣大提供)

台灣大指出，此次與精誠取得 Liminal 台灣總代理，提供虛擬資產管理的「技術導入、系統開發、售後維運」一站式服務，為金融業與一般企業提供自動化、高擴展性的銀行級錢包管理平台，客戶可以自行保管錢包私鑰管理模組。

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台灣大表示，金融機構與 Web3 企業在管理大量數位資產時，面臨安全性與效率的雙重挑戰，因此與 Liminal Custody 合作。該平台具有大量虛擬資產的經驗，打造自動化安全合規架構，協助機構突破錢包系統擴展性的瓶頸，同時其首創的鏈費管理服務 (Gas Station) 讓資產儲存、追蹤與移轉更直覺、安全且符合國際合規標準。

透過台灣大的總代理服務，為台灣市場提供專為銀行、金融機構與企業打造的解決方案 Liminal HSM Vault，協助客戶在不具備深厚區塊鏈技術知識的情況下，也能與錢包系統互動。

台灣大提到，此平台為少見的「整體解決方案」提供者，此平台憑藉在新加坡、杜拜及印度的落地經驗，結合台灣大的在地服務優勢，協助合作夥伴保有先進市場優勢。滿足全面或部分模組的導入需求，並提供涵蓋 MPC、Multi-signature、SDK 及可插拔 Wallet-as-a-Service 的領先技術。