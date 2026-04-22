鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-22 10:57

富邦65周年深化綠色金融布局 資金導引加速產業淨零轉型。(圖:富邦金控)

富邦邁入成立 65 周年，持續以金融本業為核心，深化綠色金融布局，並響應世界地球日精神，透過資金導引、風險管理與制度設計，攜手供應商、客戶與社會大眾，加速產業邁向淨零轉型。

富邦金控 (2881-TW) 總經理韓蔚廷指出，金融資金的流向將深刻影響產業發展方向，富邦近年持續擴大綠色投融資規模，2025 年綠色金融實績已突破新台幣 2.7 兆元，並將 2030 年目標上調至 3.2 兆元，持續引導投融資客戶投入低碳與永續轉型。同時，富邦亦訂定明確的脫碳時程，宣布將於 2030 年底前全面退出燃料煤相關產業，並於 2040 年底前退出非典型油氣產業之投資與承保業務（符合巴黎協定減碳轉型計畫者除外），推動產業永續轉型。

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對內，富邦亦透過員工永續行動深化企業文化。員工永續活動邁入第 3 年，今年 4 月中旬，金控及 9 家子公司近百位同仁前往新竹香山濕地，投入原生海草復育與海洋廢棄物清除行動，展現企業從內而外實踐永續的行動力。對外，富邦持續推動「Run For Green® 跑步植樹倡議」，五年來累計超過 40.6 萬人次參與，將日常運動轉化為具體的環境貢獻。

在子公司層級，富邦產險從風險承擔延伸至事前預防，積極投入再生能源保險領域，提供太陽能、風力發電等綠能保險服務，並成為台灣首家取得全球風力組織（GWO）安全訓練證照的保險公司，可實地進入離岸風電案場查勘，協助降低建置與營運風險，提升投資信心，加速能源轉型。同時，富邦產險亦推出電動車與微型電動二輪車等低碳運輸保險，並透過天然災害保險與專利風險辨識系統，協助企業強化防災決策與氣候韌性。