天能綠電競拍超額認購2.67倍、5/11將強勢掛牌

撰文/陳澤樂 2026-04-29 14:21

天能綠電總經理唐亞聖。圖／天能綠電提供

天能綠電本次公開承銷另釋出 587 張供投資人申購，申購期間為 4 月 28 日至 4 月 30 日，承銷價每股 108 元，預計 5 月 5 日公開抽籤，並於 5 月 11 日正式掛牌上櫃。

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新股上櫃首日開盤價將以承銷價為基準，在興櫃價格維持相對高檔下，價差空間具吸引力。以 4 月 28 日興櫃收盤價 157 元推算，中籤一張潛在價差可達數萬元，搭配近期新股市場資金動能，將推升申購參與度。

天能綠電基本面: 近年營運呈現高速成長態勢。受惠企業淨零轉型推進與綠電轉供機制逐步成熟，公司售電規模快速擴大，2025 年轉供量達近 4.2 億度，較前一年大幅成長逾倍，在國內民營售電市場維持領先地位。

其客戶結構，主要集中於用電需求穩定且具長期採購能力的產業，包括半導體、電子製造及金融業等，客戶涵蓋美光科技、日月光投控、中華電信等指標企業。此類客群對綠電需求具長期性，有助於支撐售電業者的履約能力與營運穩定度。

長約占比極高 打造不斷上升的現金收益

天能綠電 (7842-TW) 累計綠電合約總量已達 341 億度，且逾九成為 10 年以上長約，顯示其營收來源具備高度可預測性。市場普遍認為，長約比例偏高的售電業者，在電力供需波動下仍能維持相對穩定的營運表現。

反映在財務表現上，公司 2025 年營收與獲利同步成長，全年合併營收 22.85 億元、年增 123%，稅後淨利 5,969 萬元、年增 137%，每股盈餘 4.01 元；2026 年第一季營收達 7.22 億元，年成長 86.9%，刷新單季歷史紀錄，顯示成長動能延續。