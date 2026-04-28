台股今 (28) 日下跌 94.94 點，指數翻黑收 39521.73 點，未能站上 40000 點大關，三大法人賣超 341.02 億元，其中外資賣超 392.98 億元，尤其賣超台積電 擴大至 2.2 萬張，連兩日共賣超 4.1 萬張。

觀察三大法人今日動向，三大法人合計賣超 341.02 億元，外資獨站賣方，投信、自營商同站買方；外資賣超 392.98 億元，呈連二賣；投信買超 48.44 億元，呈連六買；自營商由賣轉買，買超 3.52 億元