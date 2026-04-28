鉅亨網記者吳承諦 台北
台股今 (28) 日下跌 94.94 點，指數翻黑收 39521.73 點，未能站上 40000 點大關，三大法人賣超 341.02 億元，其中外資賣超 392.98 億元，尤其賣超台積電 擴大至 2.2 萬張，連兩日共賣超 4.1 萬張。
觀察三大法人今日動向，三大法人合計賣超 341.02 億元，外資獨站賣方，投信、自營商同站買方；外資賣超 392.98 億元，呈連二賣；投信買超 48.44 億元，呈連六買；自營商由賣轉買，買超 3.52 億元
外資大舉買入金融股，包括凱基金 4.3 萬張、台新新光金 4.3 萬張、中信金 2.0 萬張，並買超記憶體族群，旺宏 2.0 萬張、華邦電 1.6 萬張，ETF 商品方面則買超 00878 國泰永續高股息 2.4 萬張、00992A 主動群益科技創新 1.9 萬張，也買超聯電 2.4 萬張、大成鋼 2.0 萬張、南亞 1.7 萬張。
外資大舉賣出 0050 元大台灣 50 4.2 萬張，也買超中鋼 3.1 萬張、台積電 2.2 萬張、華南金 2.1 萬張，友達 2.1 萬張、仁寶 1.1 萬張，中華電 1.0 萬張，並賣超台泥 9059 張、國建 7972 張、長榮航 7423 張。
投信主要買超旺宏 8877 張，以及記憶體廠南亞科 3348 張、國巨 3543 張、聯電 3261 張，航空雙雄也獲青睞，買超華航 2871 張、長榮航 1711 張，並敲進臻鼎 - KY 1611 張、大成鋼 1339 張、景碩 1126 張、日月光投控 1112 張。
投信今天賣超方面大舉賣出金融股，包括台新新光金 1.4 萬張、中信金 1.3 萬張、國泰金 5168 張，賣超至上 4408 張、仁寶 4405 張、群創 4225 張，調節大聯大 4148 張、台塑 3845 張，並賣超宏碁 3815 張，瑞軒 3424 張。
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