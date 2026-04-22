鉅亨網新聞中心 2026-04-22 14:12

在 2026 年「超級科技日」上，寧德時代 (03750-HK) 釋出關鍵進展。首席科學家吳凱表示，鈉離子電池已突破製造瓶頸，預計年內啟動大規模量產，象徵技術正式從實驗室走向工業化，並將成為全球能源儲存與動力系統的重要補充力量。

吳凱在會上強調，電池材料的開發必須堅持多元化體系發展，因為任何單一材料都存在局限性，無法達到絕對的完美。寧德時代目前採取磷酸鋰、三元鋰與鈉離子三路並進的戰略，旨在針對不同場景提供最優解。

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鈉離子電池憑藉其優異的寬溫與低溫特性、更高的安全性以及得天獨厚的資源儲備優勢，在高溫、極寒環境下的交通出行與大型儲能領域展現出廣闊的應用潛力。

隨著全球鋰資源供給受限與新能源需求飆升，鈉電池的重要性日益凸顯。從產業進程來看，全球鈉電池產業已從 2025 年的「產業化元年」跨入「規模化應用元年」，應用範疇廣泛涵蓋儲能、兩輪電動車、中短續航新能源車及 UPS 不斷電系統。

成本方面，隨著規模效應顯現，鈉電芯價格預計將從 2025 年的每瓦時 0.52 元大幅降至 2030 年的 0.25 元。根據專業機構預測，屆時全球儲能與汽車用鈉電池規模將分別噴發至 580GWh 與 410GWh，成為鋰電池在技術與成本短板上的有效補充。

針對投資者與產業關注的「供應鏈變革」問題，當鈉電池進入大規模應用後，相較於傳統鋰電體系，主要環節將出現三大顯著變化。

首先是鋁箔用量的增加，由於鈉電池正負極集流體均可使用鋁箔，這使得鋁箔成為具備增量空間的環節；其次是正負極材料的徹底革新，這也是決定鈉電池性能表現的核心關鍵，與鋰電材料體系完全不同；最後是電解液與隔膜的調整，為配合鈉離子傳輸特性，電解液中的鋰鹽需更換為鈉鹽，同時隔膜的孔隙也需要相應變大。

雖然鈉電池目前的能量密度仍略遜於三元鋰電池，且循環性能尚有進步空間，但寧德時代表示，其製造流程能與現有鋰電設備高度相容，產線可快速切換，這為產能的快速佈局與滲透提供了強大支撐。