鉅亨網編譯許家華 2026-04-29 05:28

國際油價周二 (28 日) 強勢收高近 3%，主因荷姆茲海峽航運中斷風險持續升溫，壓過阿拉伯聯合大公國（UAE）宣布退出 OPEC 與 OPEC + 所帶來的供應增加預期，市場對中東地緣政治與供應鏈斷裂的擔憂持續主導行情。

布蘭特 (Brent) 原油 6 月期貨上漲 3.03 美元或 2.8%，收每桶 111.26 美元，連續第七個交易日上漲。

美國西德州 (WTI) 原油 6 月期貨上漲 3.56 美元或 3.7%，收每桶 99.93 美元，盤中一度突破 100 美元關卡，為 4 月 13 日以來首次。

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市場原先關注 UAE 退出 OPEC 可能帶來的增產壓力，但交易員指出，荷姆茲海峽實質運輸受阻才是主導因素。該航道承載全球約 20% 原油與液化天然氣（LNG）出口，近期因美伊衝突與區域軍事對峙，船運大幅降速甚至回撤。

能源市場分析人士 John Kilduff 指出，在正常情況下，UAE 退出將屬「明顯利空」，因其潛在可快速增產 100 萬至 150 萬桶／日，但在航道受限情況下，「新增供給無法有效進入市場」，反而推升價格持續上行。

同時，美國與伊朗之間的和平談判陷入停滯。美方官員透露，美國總統川普對伊朗最新提案不滿，雙方在核計畫與海上衝突問題上缺乏共識，導致談判破裂。伊朗則持續限制荷姆茲海峽通行，美國則維持對伊朗港口封鎖。

Rystad Energy 分析師 Jorge Leon 指出，在缺乏政治突破下，市場已開始定價「長期供應中斷風險」，交易行為轉向防禦性布局。

航運數據顯示，海峽通行量已從戰前每日 125 至 140 艘大幅下降，但仍有部分船隻通行，包括一艘載運 200 萬桶沙烏地原油的油輪，以及阿布達比國家石油公司（ADNOC）管理的液化天然氣運輸船，為戰爭爆發以來首批通行 LNG 船舶。

供應面方面，Vortexa 數據顯示，截至 4 月 24 日，全球停泊超過 7 天的油輪儲油量升至 1.5311 億桶，較一周前大增 25%，創 1 月以來新高，顯示市場正出現「海上囤油」現象。

世界銀行則警告，即便中東最嚴重供應中斷在 5 月後緩解，2026 年全球能源價格仍可能上漲 24%，達俄烏戰爭以來最高水平，且風險明顯偏向上行。

美國方面，汽油價格已升至近四年高點；供應端則出現多重事件，包括殼牌（Shell）位於路易斯安那州的 Norco 煉油廠火災已撲滅，以及烏克蘭無人機攻擊導致俄羅斯 Tuapse 煉油廠起火，影響產能約 24 萬桶／日。

此外，市場亦關注中國可能在 5 月恢復燃料出口，若獲批准，將影響亞洲區域油品供需平衡。