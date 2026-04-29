鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-29 08:30

《MarketWatch》報導，阿拉伯聯合大公國決定退出石油輸出國組織 (Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC)，對這個石油聯盟構成打擊。儘管能源業界普遍不認為 OPEC 短期內會崩解，但專家指出，還有兩個重要產油國可能正逐步走向退出。

下一個退出OPEC？這兩國被點名(圖：Shutterstock)

哈薩克及伊拉克，被視為最有可能跟隨阿聯退出該組織勢力範圍的國家。哈薩克是擴大版 OPEC + 聯盟成員，伊拉克則是 OPEC 正式成員，兩國都擁有額外的原油產能，這可能促使它們不再受限於 OPEC 的產量配額。不過，根據《路透》報導，伊拉克官員周二已對此潑冷水，表示目前沒有退出組織的計畫。

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就哈薩克而言，不僅具備超出 OPEC 產量限制的潛在產能，也長期對配額感到不滿，情況與阿聯相似——阿聯已於周二宣布決定退出。

不過，哈薩克的額外產能規模仍不及阿聯。哈薩克 5 月的 OPEC 配額為每日 160 萬桶，市場估計其實際產量僅能略高於此水準。其最大油田 Tengiz 由合資企業營運，其中雪佛龍 (Chevron) 持股 50%、埃克森美孚 (Exxon Mobil) 持股 25%，其餘股份由哈薩克企業與俄羅斯的 Lukoil 持有。

根據 OPEC 配額，阿聯 5 月需將產量維持在每日約 350 萬桶，但其實際產能估計介於每日 470 萬至 480 萬桶之間。

阿聯多年來一直對 OPEC 配額感到不滿，並且在區域影響力上與最大產油國沙烏地阿拉伯角力。

哥倫比亞大學全球能源政策中心研究員 Antoine Halff 表示，「阿聯長期以來都是最可能退出 OPEC 的國家。」

CIBC Private Wealth 總經理兼資深能源交易員 Rebecca Babin 指出，哈薩克目前可能還未準備好採取這一步。

較小型產油國從參與 OPEC 中受益，因為這能讓原油市場波動較低，收入也更穩定。

Babin 表示，「這個組織常被視為石油市場的聯準會。」由於沙烏地阿拉伯擁有更大的剩餘產能，阿聯的退出對整體影響可能有限。阿聯仍可隨時提高產量，但這不代表 OPEC 會因此終結。

Halff 認為，對哈薩克而言，留在組織內或許更有利。例如在阿聯退出後，哈薩克在組織內的影響力反而可能上升。

他指出，全球仍需要 OPEC 的石油供應，但該組織面臨的挑戰依然存在。過去 OPEC 曾挺過成員國之間的戰爭，但目前衝突的規模前所未見，因為伊朗多次攻擊其他成員國的能源基礎設施。

Halff 表示，「OPEC 被宣告終結的說法出現過很多次，但它繼續存活。」

不過，這並不代表阿聯退出——或未來更多成員離開——不會帶來重大影響。