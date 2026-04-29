〈陸股盤後〉三大指數走高 滬指再度站上4,100點

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-04-29 16:30

中國 A 股三大指數周三（29 日）集體開低。全天市場呈現低開高走態勢，午後漲幅進一步擴大，滬指再度站上 4,100 點。

三大指數走高，滬指再度站上4,100點。（圖：Shutterstock）

上證綜指周三收盤漲 0.71%，報 4,107.51 點；深證成指漲 1.96%，報 15,120.92 點；創業板指漲 2.51%，報 3,687.17 點。

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兩市成交額為 2.5901 兆元，較前一交易日增加 537 億元。

東吳證券認為，近期市場核心變化的是抱團股鬆動與資金的結構性轉向。前期持續強勢的抱團賽道出現資金分歧，部分高位籌碼開始獲利了結，導致相關個股承壓，但從目前成交量來看，場內資金並沒有明顯撤離跡象，也因為近期業績報告的影響，市場資金很可能在盤中調倉換股。

因此，在節前所剩不多的交易日裡，以及市場提前選擇震盪的走勢下，這個時候也不用過於擔心，雖然指數近期難有大突破，但在這邊強勢回踩後，依托 60 日線附近支撐，市場依舊有再次上升動能。因此，近期依舊重個股輕指數，耐心等待結構性機會。

財信證券表示，市場縮量調整，主要有以下兩個原因：

一是臨近「五一」假期，面對假期間潛在不確定性，資金觀望情緒有所加大；

二是即將到年報和第一季發布截止日，根據過往經驗，臨近截止日還未發布的公司業績不如預期的風險可能更大。

往後看，由於近期市場展現出較好承接動能，因此指數層面短期下探空間相對有限，預計 A 股繼續以震盪整理為主，題材類股呈現高低切換快速輪動態勢。