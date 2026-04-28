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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：要素物業不動產信託(EPRT-US)EPS預估下修至1.32元，預估目標價為37.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對要素物業不動產信託(EPRT-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.35元下修至1.32元，其中最高估值1.37元，最低估值1.19元，預估目標價為37.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.37(1.37)1.441.541.48
最低值1.19(1.28)1.281.31.48
平均值1.31(1.33)1.361.431.48
中位數1.32(1.35)1.371.441.48

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值6.80億7.98億8.83億9.49億
最低值5.76億5.75億6.18億8.36億
平均值6.31億7.15億8.20億8.93億
中位數6.30億7.33億8.39億8.93億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.820.991.241.151.28
營業收入2.31億2.87億3.61億4.52億5.67億

詳細資訊請看美股內頁：
要素物業不動產信託(EPRT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSEPRT

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