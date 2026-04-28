鉅亨速報 - Factset 最新調查：要素物業不動產信託(EPRT-US)EPS預估下修至1.32元，預估目標價為37.00元
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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對要素物業不動產信託(EPRT-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.35元下修至1.32元，其中最高估值1.37元，最低估值1.19元，預估目標價為37.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.37(1.37)
|1.44
|1.54
|1.48
|最低值
|1.19(1.28)
|1.28
|1.3
|1.48
|平均值
|1.31(1.33)
|1.36
|1.43
|1.48
|中位數
|1.32(1.35)
|1.37
|1.44
|1.48
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|6.80億
|7.98億
|8.83億
|9.49億
|最低值
|5.76億
|5.75億
|6.18億
|8.36億
|平均值
|6.31億
|7.15億
|8.20億
|8.93億
|中位數
|6.30億
|7.33億
|8.39億
|8.93億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.82
|0.99
|1.24
|1.15
|1.28
|營業收入
|2.31億
|2.87億
|3.61億
|4.52億
|5.67億
詳細資訊請看美股內頁：
要素物業不動產信託(EPRT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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