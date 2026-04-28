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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：高知特科技CTSH-US的目標價調降至80元，幅度約3.61%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共23位分析師，對高知特科技(CTSH-US)提出目標價估值：中位數由83元下修至80元，調降幅度3.61%。其中最高估值107元，最低估值60元。

綜合評級 - 共有32位分析師給予高知特科技評價：積極樂觀15位、保持中立17位、保守悲觀0位。

高知特科技今(28日)收盤價為54.63元。近5日股價下跌3.61%，標普指數上漲0.91%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股CTSH市場預估目標價

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高知特科技54.63-0.87%

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