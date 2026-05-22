鉅亨速報 - Factset 最新調查：孩之寶(HAS-US)EPS預估上修至6.01元，預估目標價為116.00元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對孩之寶(HAS-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.91元上修至6.01元，其中最高估值6.36元，最低估值5.65元，預估目標價為116.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|6.36(6.36)
|6.8
|8.58
|7.29
|最低值
|5.65(5.65)
|5.96
|6.5
|7.29
|平均值
|5.98(5.94)
|6.43
|7.07
|7.29
|中位數
|6.01(5.91)
|6.41
|6.83
|7.29
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|51.42億
|55.54億
|57.04億
|56.85億
|最低值
|48.95億
|50.74億
|52.18億
|56.85億
|平均值
|49.80億
|52.90億
|54.55億
|56.85億
|中位數
|49.73億
|52.92億
|54.67億
|56.85億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.10
|1.46
|-10.73
|2.75
|-2.30
|營業收入
|64.19億
|58.54億
|50.03億
|41.38億
|47.00億
詳細資訊請看美股內頁：
孩之寶(HAS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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