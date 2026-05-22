鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大帝國石油公司(IMO-US)EPS預估上修至9.82元，預估目標價為109.61元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對加拿大帝國石油公司(IMO-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.64元上修至9.82元，其中最高估值11.72元，最低估值5.11元，預估目標價為109.61元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|11.72(11.72)
|9.99
|9.45
|9.49
|最低值
|5.11(5.11)
|5.33
|5.51
|7.98
|平均值
|9.34(9.28)
|8.1
|8.02
|8.73
|中位數
|9.82(9.64)
|7.88
|8.26
|8.73
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|548.10億
|567.90億
|570.48億
|344.05億
|最低值
|257.32億
|254.84億
|254.50億
|344.05億
|平均值
|432.49億
|419.26億
|390.90億
|344.05億
|中位數
|457.51億
|403.56億
|359.47億
|344.05億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.78
|8.81
|6.29
|6.59
|4.64
|營業收入
|283.79億
|439.63億
|357.86億
|356.39億
|323.21億
詳細資訊請看美股內頁：
加拿大帝國石油公司(IMO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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