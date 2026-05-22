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鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大帝國石油公司(IMO-US)EPS預估上修至9.82元，預估目標價為109.61元

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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對加拿大帝國石油公司(IMO-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.64元上修至9.82元，其中最高估值11.72元，最低估值5.11元，預估目標價為109.61元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值11.72(11.72)9.999.459.49
最低值5.11(5.11)5.335.517.98
平均值9.34(9.28)8.18.028.73
中位數9.82(9.64)7.888.268.73

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值548.10億567.90億570.48億344.05億
最低值257.32億254.84億254.50億344.05億
平均值432.49億419.26億390.90億344.05億
中位數457.51億403.56億359.47億344.05億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.788.816.296.594.64
營業收入283.79億439.63億357.86億356.39億323.21億

詳細資訊請看美股內頁：
加拿大帝國石油公司(IMO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSIMO

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