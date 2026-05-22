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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Take-Two互動軟體(TTWO-US)EPS預估下修至7.58元，預估目標價為282.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Take-Two互動軟體(TTWO-US)做出2027年EPS預估：中位數由7.88元下修至7.58元，其中最高估值10.64元，最低估值4.35元，預估目標價為282.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值10.64(10.64)11.9710.9413.81
最低值4.35(4.35)7.749.210.74
平均值7.49(7.89)10.1610.1712.28
中位數7.58(7.88)10.0110.3212.28

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值104.85億110.19億103.87億116.14億
最低值70.11億82.83億84.99億109.79億
平均值88.78億92.71億93.62億112.97億
中位數87.86億92.52億90.13億112.97億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年
EPS3.58-7.03-22.01-25.58
營業收入35.05億53.50億53.50億56.34億

詳細資訊請看美股內頁：
Take-Two互動軟體(TTWO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTTWO

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