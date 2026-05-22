鉅亨速報 - Factset 最新調查：Take-Two互動軟體(TTWO-US)EPS預估下修至7.58元，預估目標價為282.00元
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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Take-Two互動軟體(TTWO-US)做出2027年EPS預估：中位數由7.88元下修至7.58元，其中最高估值10.64元，最低估值4.35元，預估目標價為282.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|10.64(10.64)
|11.97
|10.94
|13.81
|最低值
|4.35(4.35)
|7.74
|9.2
|10.74
|平均值
|7.49(7.89)
|10.16
|10.17
|12.28
|中位數
|7.58(7.88)
|10.01
|10.32
|12.28
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|104.85億
|110.19億
|103.87億
|116.14億
|最低值
|70.11億
|82.83億
|84.99億
|109.79億
|平均值
|88.78億
|92.71億
|93.62億
|112.97億
|中位數
|87.86億
|92.52億
|90.13億
|112.97億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.58
|-7.03
|-22.01
|-25.58
|營業收入
|35.05億
|53.50億
|53.50億
|56.34億
詳細資訊請看美股內頁：
Take-Two互動軟體(TTWO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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