遠傳自建風險偵測模型結合AI 助力永豐銀打詐
鉅亨網記者劉玟妤 台北
遠傳 (4904-TW) 今 (28) 日指出，透過自建風險偵測模型，並比對銀行高風險名單，以 AI 分析可疑行為，建立「風險等級分數」機制，協助永豐銀行強化科技防詐，提升風險控管，從源頭防堵詐騙金融帳號。
遠傳指出，因應多元詐騙手法，金融與電信走向跨界聯防已成為趨勢。其自主開發「高風險用戶辨識模型」，建立「風險等級分數」機制，結合 AI 即時偵測，提供高風險用戶預測示警，並經雙方概念性驗證 (PoC)，模型能正確識別近 90% 的高風險用戶，展現良好的辨識能力。
遠傳表示，第一階段永豐銀行聚焦高風險名單管控流程，藉由導入風險等級制度，有效辨識可疑帳戶，從源頭阻斷帳戶金融交易，避免民眾受害。未來遠傳與永豐銀將合作持續優化模型與風險機制，可望擴大應用於更多數位金融服務場景，全方位落實科技打詐。
遠傳企業客戶執行副總曾詩淵表示，遠傳首創 AI 辨識與大數據分析，預測詐騙門號並即時攔阻，「打詐智靈」今年 3 月攔阻逾 20 萬通詐騙電話、33 萬則簡訊，165 通報詐騙門號數量業界最低。同時，也期望未來逐步擴大至更多元的金融服務場景。
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