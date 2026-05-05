國壽穩坐外溢保單王 首季貢獻216.8億元助攻全體保費翻倍成長
鉅亨網記者陳于晴 台北
金管會今 (5) 日公布 2026 年第 1 季壽險業具外溢效果保險商品及實物給付保險商品的銷售情形，其中，「外溢保單」買氣暢旺，初年度保費收入較去年同期大幅成長 119%， 國泰人壽穩居外溢保單王，首季貢獻約新台幣 216.8 億元；「實物給付保單」則因國壽 2 款商品停售，首季初年度保費收入較去年同期減少 56%。
目前市場上已核備的外溢保單共計 316 張，由 15 家壽險公司提供；實物給付型保單則有 52 張，來自 7 家壽險公司。
根據統計，2026 年第 1 季外溢保單表現亮眼，新契約件數達 36 萬 3831 件，年增 44%，初年度保費收入 243 億 1510 萬元，年增 119%。
保險局副局長陳清源說明，主要推手為國泰人壽，因其銷售的保單件數與保費均高，且部分件數的初年度保費每件超過 10 萬元，進而推升了整體外溢保單的銷售規模。
觀察外溢保單銷售排行榜，初年度保費前三名分別為國泰人壽 216.8 億元、南山人壽 12 億元及富邦人壽 6.6 億元。
相較於外溢保單買氣成長，實物給付型保單在第 1 季表現疲軟，新契約銷售件數為 11 萬 4963 件，年減 7%，初年度保費收入約 1 億 2784 萬元，年減 56%。針對衰退原因，陳清源解釋，主要因國泰人壽兩張熱銷商品 (防癌定期健康保險、長期照顧終身保險) 於去年陸續停售。
該公司是為了推出相同性質的新商品，才將舊款商品下架。由於去年同期這兩張商品銷售極佳，在基期較高的情況下，導致今年首季數據出現較大幅度的下滑。
進一步觀察實物給付型保單銷售排行榜，初年度保費前三名依序為國泰人壽 1.09 億元、富邦人壽 1426 萬元及南山人壽 424 萬元。
雖然實物給付型保單出現數據上的波動，但金管會強調，實物給付及外溢保單均為政策力推的重點項目，將持續鼓勵保險業者研發具外溢效果的健康管理保險商品及實物給付型保險商品，以提升國人對於健康管理的重視，並滿足保戶對保險保障的多樣需求。
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