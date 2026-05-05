鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-05 20:39

金管會今 (5) 日公布 2026 年第 1 季壽險業具外溢效果保險商品及實物給付保險商品的銷售情形，其中，「外溢保單」買氣暢旺，初年度保費收入較去年同期大幅成長 119%， 國泰人壽穩居外溢保單王，首季貢獻約新台幣 216.8 億元；「實物給付保單」則因國壽 2 款商品停售，首季初年度保費收入較去年同期減少 56%。

國壽穩坐外溢保單王 首季貢獻216.8億元助攻全體保費翻倍成長。(鉅亨網資料照)

目前市場上已核備的外溢保單共計 316 張，由 15 家壽險公司提供；實物給付型保單則有 52 張，來自 7 家壽險公司。

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根據統計，2026 年第 1 季外溢保單表現亮眼，新契約件數達 36 萬 3831 件，年增 44%，初年度保費收入 243 億 1510 萬元，年增 119%。

保險局副局長陳清源說明，主要推手為國泰人壽，因其銷售的保單件數與保費均高，且部分件數的初年度保費每件超過 10 萬元，進而推升了整體外溢保單的銷售規模。

觀察外溢保單銷售排行榜，初年度保費前三名分別為國泰人壽 216.8 億元、南山人壽 12 億元及富邦人壽 6.6 億元。

相較於外溢保單買氣成長，實物給付型保單在第 1 季表現疲軟，新契約銷售件數為 11 萬 4963 件，年減 7%，初年度保費收入約 1 億 2784 萬元，年減 56%。針對衰退原因，陳清源解釋，主要因國泰人壽兩張熱銷商品 (防癌定期健康保險、長期照顧終身保險) 於去年陸續停售。

該公司是為了推出相同性質的新商品，才將舊款商品下架。由於去年同期這兩張商品銷售極佳，在基期較高的情況下，導致今年首季數據出現較大幅度的下滑。

進一步觀察實物給付型保單銷售排行榜，初年度保費前三名依序為國泰人壽 1.09 億元、富邦人壽 1426 萬元及南山人壽 424 萬元。