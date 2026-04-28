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水資源股溢泰敲定5/18掛牌交易 上市前競拍4/30啟動

鉅亨網記者張欽發 台北

凱基證券主辦的水資源概念股 (7818-TW) 將在 5 月 18 日上市掛牌交易，配合上市前公開承銷，對外競價拍賣 1 萬 2240 張，競拍底價每股 60.87 元，競拍時間為 4 月 30 日至 5 月 5 日，5 月 7 日開標，暫定每股承銷價爲 70 元。

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溢泰執行長林于鈞。(鉅亨網記者張欽發攝)

溢泰實業 2025 年營收 125.98 億元，毛利率 30.26%，年減 1.14 個百分點，溢泰 2025 年稅後純益 8.48 億元，年減 28.54%，每股純益 5.65 元


溢泰 2026 年首季營收 27.82 億元，年減 12.84%，法人估溢泰今年營收有雙位數成長，主要成長動能在水資源事業群及工業水事業群，預估今年水資源事業營收持平於 2025 年。

溢泰深耕水資源處理產業逾 40 年，業務涵蓋家用淨水、商用淨水及工業水處理，溢泰擴廠積極預估 2026 年資本支出估達 12 億元，同時，法人估今年營收雙位數成長。溢泰 2025 年實際資本支出爲 10 億元。而今年資本支出規劃成長，在南京、泰國及屏東都將進行擴充。

在全球氣候變遷加劇與環保法規日趨嚴格的雙重推升下，水資源已從可選性消費轉化為跨產業不可或缺的剛性需求。溢泰深耕淨水設備領域多年，產品線橫跨家用、餐飲、醫療、商辦及高科技製造等多元「用水剛需」場域，舉凡家庭飲用水安全、連鎖餐飲業的穩定水質管理，乃至半導體與電子業對回收水、廢水處理及耗材再生的高標準要求，均帶動水處理逐步由可選消費邁向基礎設施型支出，形成支撐產業長線成長的核心動能。

溢泰的市場競爭優勢在於產品線從家用、商用一路延伸至工業水處理，形成國內少數可同時服務跨場域客戶的完整平台。公司家用淨水客戶涵蓋北美、歐洲與亞洲主要家電及淨水品牌；商用端切入咖啡、茶飲、連鎖餐飲與醫療等高頻用水場景；工業水事業則鎖定半導體、電子與高階製造業客戶，提供中段回收水系統、末段廢水處理，以及後續耗材供應與維運服務，進一步拉高營收黏著度與長期客戶能見度。


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IPO溢泰屏東競拍水資源

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