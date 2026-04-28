水資源股溢泰敲定5/18掛牌交易 上市前競拍4/30啟動

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在全球氣候變遷加劇與環保法規日趨嚴格的雙重推升下，水資源已從可選性消費轉化為跨產業不可或缺的剛性需求。溢泰深耕淨水設備領域多年，產品線橫跨家用、餐飲、醫療、商辦及高科技製造等多元「用水剛需」場域，舉凡家庭飲用水安全、連鎖餐飲業的穩定水質管理，乃至半導體與電子業對回收水、廢水處理及耗材再生的高標準要求，均帶動水處理逐步由可選消費邁向基礎設施型支出，形成支撐產業長線成長的核心動能。