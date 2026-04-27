search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

欣興旗下軟板廠同泰電子首季淨損5978萬元 每股虧損0.69元

鉅亨網記者張欽發 台北

欣興 (3037-TW) 旗下軟板廠同泰電子 (3321-TW) 今 (27) 日公布最新財報，2026 年首季稅後虧損 5978 萬元，較 2025 年同期的淨損 6847 萬元收歛，每股虧損 0.69 元，爲連續 18 季的虧損。

cover image of news article
欣興旗下軟板廠同泰電子首季淨損5978萬元 每股虧損0.69元。(鉅亨網記者張欽發攝)

軟板廠同泰電子 2026 年第一季損益表公布，2026 年第一季營收 4.41 億元，毛利率 1.68%，季減 4.78 個百分點，年增 0.23 個百分點，首季稅後虧損 5978 萬元，較 2025 年同期的淨損 6847 萬元收歛，每股虧損 0.69 元。


同泰電子 2025 年營收 21.45 億元，毛利率 6.1%，年增 3.82 個百分點，2025 年稅後虧損 1.8 億元，較 2024 年的虧損 2.08 億元收歛，每股虧損 3.36 元。爲連續 10 年的虧損，同泰電子決議不配發去年股利，股東會訂 6 月 25 日召開。

28 日華科事業群旗下的嘉聯益 (6153-TW) 也將公布 2026 年第一季財報。


文章標籤

同泰電子欣興嘉聯益

相關行情

台股首頁我要存股
欣興839+6.20%
同泰16.05-0.31%
嘉聯益17.9-3.50%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
欣興

56.67%

勝率

#波段上揚股

偏強
欣興

56.67%

勝率

#上升三紅K

偏強
欣興

56.67%

勝率

#連續長下影

偏強
欣興

56.67%

勝率

#多頭均線上攻

偏強
欣興

56.67%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty