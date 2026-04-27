欣興旗下軟板廠同泰電子首季淨損5978萬元 每股虧損0.69元
鉅亨網記者張欽發 台北
欣興 (3037-TW) 旗下軟板廠同泰電子 (3321-TW) 今 (27) 日公布最新財報，2026 年首季稅後虧損 5978 萬元，較 2025 年同期的淨損 6847 萬元收歛，每股虧損 0.69 元，爲連續 18 季的虧損。
軟板廠同泰電子 2026 年第一季損益表公布，2026 年第一季營收 4.41 億元，毛利率 1.68%，季減 4.78 個百分點，年增 0.23 個百分點，首季稅後虧損 5978 萬元，較 2025 年同期的淨損 6847 萬元收歛，每股虧損 0.69 元。
同泰電子 2025 年營收 21.45 億元，毛利率 6.1%，年增 3.82 個百分點，2025 年稅後虧損 1.8 億元，較 2024 年的虧損 2.08 億元收歛，每股虧損 3.36 元。爲連續 10 年的虧損，同泰電子決議不配發去年股利，股東會訂 6 月 25 日召開。
28 日華科事業群旗下的嘉聯益 (6153-TW) 也將公布 2026 年第一季財報。
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