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數發部資安院與日月光簽署MOU 攜手提升半導體產業資安韌性

鉅亨網記者吳承諦 台北

國家資通安全研究院與日月光 (3711-TW) 高雄廠今（28）日簽署國家資通安全聯防、情資分享與合作備忘錄（MOU），透過技術資源共享與即時資安情資串聯，強化半導體產業資安防禦縱深，以因應複雜多變的全球網路威脅，為半導體場域打造更具韌性的防護牆。

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數發部資安院與日月光簽署MOU 攜手提升半導體產業資安韌性。(圖：數發部提供)

日月光高雄廠副總經理李政傑表示，與資安院簽署 MOU，象徵著資安防禦體系邁向更即時、更透明的聯防階段。藉由這項合作機制的建立，我們能更敏銳地預警網路威脅並採取行動，進而確保智慧製造流程與企業核心資產的安全。這項結盟不僅實質強化了日月光的技術防護能量，更透過跨領域的專業交流，建構起穩健的互信防線，進一步鞏固企業在數位轉型趨勢下的核心競爭優勢。


資安院林盈達院長表示，日月光在半導體供應鏈中扮演關鍵角色，其成熟的防護能量是強化資安聯防生態系的重要助力。資安院透過資源整合，共享具備高度實戰價值的資安威脅情資、最新攻擊手法分析，協助企業在面臨變幻莫測的數位挑戰時，能迅速採取最精準的預警與應變作為。

資安院進一步表示，因應地緣政治局勢變動之風險，資安院透過緊密對接資安聯防體系，為高雄在地產業強化數位韌性，提升我國資安防護體系主動偵測與即時反制能力，攜手企業共築半導體產業鏈的區域安全防線。


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