數發部資安院與日月光簽署MOU 攜手提升半導體產業資安韌性

日月光高雄廠副總經理李政傑表示，與資安院簽署 MOU，象徵著資安防禦體系邁向更即時、更透明的聯防階段。藉由這項合作機制的建立，我們能更敏銳地預警網路威脅並採取行動，進而確保智慧製造流程與企業核心資產的安全。這項結盟不僅實質強化了日月光的技術防護能量，更透過跨領域的專業交流，建構起穩健的互信防線，進一步鞏固企業在數位轉型趨勢下的核心競爭優勢。