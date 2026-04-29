鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-04-29 17:01

華碩 iCradle 透過集中化的雲端管理系統，徹底實現一站式流程對接，從官網預約參觀、房型資訊查詢，到入住後的醫師巡診排程，以及各式服務與備庫存管理，皆可藉此進行高效協作，讓醫療及服務團隊投注更多心力於專業照護，提升整體服務品質。

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對於重視資訊透明度的新手父母，iCradle 透過專屬 App 建立資訊橋樑，產婦入住前即可記錄其生理數據，以利團隊掌握健康動態；入住期間，還能隨時透過手機查看寶寶的健康狀態與即時動態影像；如有更換哺乳衣或備品補充等需求，亦可於第一時間通知相關人員，提供無微不至的貼心服務。

華碩 iCradle 系統架構兼具模組化、跨場域延展能力，未來，除持續以智慧科技呵護新生命，確保更多產婦獲得最及時、溫暖的照顧，並能在日後快速部署應用於長照機構、安養中心等場域，滿足全人健康需求，逐步建構橫跨生命週期的照護科技生態系。