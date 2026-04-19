鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-04-19 08:10

PC 品牌大廠三月營運在終端產品漲價與 AI 伺服器需求帶動下站上高點，法人預期第二季將進入下半年舖貨的小旺季 。受惠於輝達 AI 伺服器新品效應延續，以及品牌端成功轉嫁成本壓力，華碩 (2357-TW) 與宏碁 (2353-TW) 等大廠全年獲利展望均維持正向 。

華碩 (2357-TW) 第二季營收將走揚，主要動能來自 GB300 伺服器拉貨力道強勁 。法人看好華碩 2026 年伺服器業務將維持 105％的高成長，營收占比預計突破三成，帶動整體品牌營收年增達 18％，表現優於產業平均水準 。

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宏碁 (2353-TW) 第二季營收同樣走升，公司目前積極推動多角化經營以緩解 PC 本業成長放緩的壓力 。預估 2026 年非 PC 相關子公司營收占比將提升至 34.4％，其成長動能遠優於傳統電腦部門，成為公司優化營業利益率的關鍵 。

儘管上游記憶體與儲存裝置價格持續上揚，但品牌廠商透過動態報價及產品配備調整，將獲利衝擊降至可控範圍 。輝達 B 系列與 GB 系列新品效應預計延續至第二季，AI 伺服器出貨量持續攀升將成為抵銷消費性電子淡季壓力的核心力量 。