鉅亨網記者吳承諦 台北\ 2026-04-17 17:17

國立中央大學與華碩 (2357-TW) 今 (17) 日正式簽署「航太生醫與穿戴裝置 AI 應用合作備忘錄（MOU）」，共同推動太空生醫研究、智慧穿戴裝置與無程式碼 AI 數據平台之整合應用，打造跨域創新之個人化健康監測與分析系統。

華碩攜手中央大學簽署航太生醫與穿戴裝置AI應用MOU 打造無程式碼AI個人化健康平台。(圖：華碩提供)

本次合作以中央大學地面測試實驗室為核心基地，透過模擬太空極端環境之產品測試並建立高品質、多模態之長期生理數據資料庫。研究內容涵蓋心率變異（HRV）、血氧、活動量、睡眠品質及生物標誌（biomarkers）等關鍵健康指標。在跨域整合方面，導入華碩智慧穿戴裝置與無程式碼 AI 數據平台（No-Code AI Platform），將健康監測與 AI 分析能力全面應用於航太生醫研究。

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中央大學蕭述三校長指出，此次合作結合中央大學的研究能量與華碩在智慧穿戴裝置及 AI 平台的技術優勢，未來將發展個人化健康監測系統，並朝「健康數位分身（Digital Twin）」邁進。相關成果除應用於航太生醫領域外，亦可延伸至高齡照護、慢性病管理、運動醫學、偏鄉醫療及高壓工作環境，讓來自太空的研究真正回到地面、走入生活。

華碩聯合科技開放平台暨 AIoT 事業部事業總經理江尹涵表示，華碩智慧健康錶 ASUS VivoWatch 6 可蒐集多項生理訊號，提供長時間、連續性的生理監測基礎，透過無程式碼 AI 平台進行數據分析及開發應用，同時，華碩的 GPU 及高效能伺服器及工作站，可提供穩定且強大的算力支援，完成從健康數據蒐集、AI 運算、資料分析到即時推論的一站式整合解決方案。

中央大學太空科學與科技研究中心許藝瓊副主任強調，地面測試實驗室將扮演「航太生醫地面驗證與 AI 模型孵化基地」的重要角色，不僅提供可控且可重現的實驗環境，也負責長期人體試驗設計與高品質數據生成，成為串聯航太研究、臨床醫療與智慧健康產業之關鍵橋樑。

雙方提出「太空環境驅動之精準健康穿戴平台」概念，建構完整的「測試—驗證—應用」示範架構，相關成果亦可回饋產品開發，強化穿戴裝置於高溫、低溫、高海拔及高輻射等極端環境下之可靠性。