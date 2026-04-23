鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-24 01:10

國泰人壽於 4 月 23 日透過其全資子公司 Cathaylife Singapore Pte. Ltd.． 於境外債券市場發行總規模 5 億美元、15 年期首 10 年不可贖回之美元次順位公司債。在國際投資人踴躍參與下，本次發行獲得近 3 倍超額認購，顯示市場對公司穩健經營與財務體質之高度肯定。

國壽指出，本次發行為繼 2024 年 7 月初完成國內保險業首檔海外債發行後之第三檔境外美元債，亦為新制接軌元年以來首檔海外債發行。

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因應壽險業邁入新一代清償能力制度 (TIS) 接軌元年之資本需求，國泰人壽持續透過國際資本市場發債，強化資本體質並維持資本適足水準。本次募集資金將主要用於支應接軌 IFRS 17 及 TIS 後之資本需求，維持資本結構穩健，並進一步拓展多元海外籌資管道及提升次級市場流動性。

鑑於近期國際債市走勢穩健，國泰人壽把握合適的發行窗口，於 4 月 23 日成功定價於 T10+128 基點 (以美國 10 年期公債為基準利率)，發行收益率為 5.586%，票面利率為 5.5%，總發行規模為 5 億美元。

本次發行吸引多元國際機構投資人參與，創下近 3 倍超額認購，其中基金 / 資產管理公司占 70%，保險 / 退休基金占 11%，銀行占 9%，私人銀行及其他占 10%；地區分布而言，亞太地區占 93%．EMEA 約占 7%。整體投資人組成以長線資金為主，有助於進一步優化公司投資人結構並提升國際市場能見度。