鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-15 17:41

國泰金控 (2882-TW) 今 (15) 日公布 2026 年 3 月稅後純益 50.3 億元，前 3 月累計稅後純益 316.6 億元，EPS 為 2.15 元。今年以來，各子公司核心業務動能強健，國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計稅後純益皆創歷年同期新高，國泰人壽 3 月雖逢中東戰事影響牽動金融資產評價，惟受惠過往厚實 CSM 之穩定攤銷、經常性收益挹注，維繫投資操作平穩表現，保險本業動能強勁，整體營運持穩。

國泰金Q1賺316.6億元EPS 2.15元 4子公司齊刷新高。(圖：國泰金控提供)

國泰人壽 3 月稅後純益 7.2 億元，累計稅後純益達 173.7 億元，3 月初年度保費 (First Year Premium) 及初年度等價保費 (First Year Premium Equivalent) 分別為 362 億元及 82 億元，均維持強勁增長態勢。保險業務方面，因 2 月適逢春節假期，FYP 基期較低，3 月 FYP 月成長 73%；A&H 及投資型商品 FYP 分別月成長 87% 及 73%，商品銷售動能穩健。

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國壽指出，3 月受美伊戰事升級影響，帶動國際能源價格快速攀升，加劇通膨升溫疑慮，不僅推升債市利率走高，亦令國內外股市承壓。國泰人壽金融資產評價雖亦受到金融市場波動影響，但在穩定收益挹注、避險成本持穩及接軌後負債利息成本顯著下降下，整體損益表現平穩。另受惠台幣單月走貶，國泰人壽持續厚實外匯價格變動準備金，截至 3 月底累積餘額逾 1,230 億元。

儘管 3 月全球股市劇烈波動，且利率大幅上揚，然國泰人壽秉於良好的資產負債管理，資產面債券評價變動為負債評價變動所抵消，對整體淨值影響溫和，國泰人壽將審慎對應外在多變金融形勢的挑戰，致力於優化財務體質與資本韌性，靈活調整資產配置，落實風險管理，以確保永續經營。

國泰世華銀行 3 月稅後純益 40.6 億元，累計稅後純益 132 億元，續創同期新高，年成長 8%。淨利息收入方面，放款持續擴張，降息帶動外幣資金成本下降，累計淨利息收入呈雙位數成長；手續費收入方面，財富管理銷售動能延續，信用卡簽帳金額穩健成長，整體淨手續費收入維持穩健。主力信用卡產品 CUBE 卡新戶增加，累計流通卡數超過 600 萬張，動卡率維持良好表現。截至 3 月底逾放比率為 0.16%，備抵呆帳覆蓋率為 1031%，資產品質維持穩健。

國泰產險 3 月稅後純益 4.2 億元，累計稅後純益 10.6 億元，創歷史同期新高。業務方面，深耕各通路以擴大業務基盤，加深客戶互動頻率，並提前布局前瞻性產業，簽單量能穩健成長，3 月簽單保費達 34.1 億元，累計簽單保費達 100.5 億元，其中健康險與工程險累計簽單保費分別較去年同期成長 55% 及 12%。

國泰證券 3 月稅後純益 5.4 億元，累計稅後純益 15.4 億元，續創同期新高，年成長 76%，主要因台股市場交易活絡，3 月上市櫃日均量突破 1 兆元，刷新市場紀錄。截至 3 月，累計台股經紀市占達 4.58%，複委託成交量較去年同期大幅成長 76%，雙雙創下同期歷史新高。展望未來，國泰證券將持續深化 AI 應用服務，朝最懂投資人的 AI 券商邁進。