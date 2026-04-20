鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-20 19:32

為持續優化數位跨境金融體驗，國泰世華銀行宣布與信用卡國際組織 Visa 合作，即日起於 CUBE App 正式推出「小額跨境匯款」服務，主打「免開外幣帳戶」及「免預先約定匯款帳號」兩大便捷機制，用戶僅需持有新台幣帳戶並啟用非約定轉帳功能，即可選擇受款國家、填寫受款人帳戶資訊、輸入金額及確認送出共簡單四步驟，透過 CUBE App 輕鬆完成小額跨境匯款。

國泰世華 CUBE App「小額跨境匯款」服務結合 Visa 全球收款網路，支援美元、日圓、英鎊、港幣、新加坡幣、澳幣、加幣及泰銖共八大幣別，提供 24 小時全天候匯款服務，最快 30 分鐘內即可全額入帳。民眾亦可依需求線上調整匯款額度，以滿足多元的數位金融需求。

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國泰世華數位用戶數突破 800 萬人，並持續透過數據分析與智慧化服務輔助，提升用戶體驗，讓數位金融深度融入日常。國泰世華銀行數位長陳冠學表示，「此次與 Visa 合作，正是將數位金融應用從境內延伸至跨境場景的重要一步，進一步優化一般跨境匯款需事先約定受款人手續流程、無法即時確認到帳進度等需求，象徵國泰世華加深、擴張數位金融服務維度。」

台灣 Visa 總經理黃慧琴表示，「Z 世代已佔全球人口近三成，而這群未來主流的消費者中，8 成 1 年輕族群期待快速、順暢且直覺的金融服務，以無縫接軌他們的日常生活。因此我們非常榮幸攜手國泰世華銀行導入 Visa 全球通匯 (Visa Direct)，透過 CUBE App 新世代金融服務，先串聯銀行帳戶，期許未來能進一步透過 Visa 網路串聯全球 120 億個涵蓋銀行帳戶、電子錢包、卡片等支付端點的即時跨境支付網路，劃下切合新世代的跨境金流標竿。」

國泰世華 CUBE App 小額跨境匯款服務上線後，可廣泛應用於海外親友生活費支應、子女留學開支、海外購物支付或個人海外投資等需求；同時，用戶匯款後，亦可於 CUBE App 查詢匯款進度、外幣匯款收據及常用受款帳號管理等功能，即時掌握資金動態。