鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-28 15:11

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三商美邦人壽表示，本次團體協約以「制度化溝通、權益保障、合作共榮」為核心精神，透過建立定期勞資溝通平台，確保重大制度調整前皆經過充分說明與意見交流，同時建構完善的爭議處理機制與即時協商機制，使各項勞資議題能迅速獲得妥善處理，強化勞資互信基礎。

在員工權益保障方面，協約明定「有利原則」，確保各項制度優先適用於員工較有利之條件。同時持續推動多元福利措施，透過「職災關懷」、「家庭支持」及「勞工教育」等面向，積極落實幸福職場之工作環境。

此外，三商美邦針對退休後續以承攬關係提供服務之業務同仁，特別建立以「服務品質」與「法令遵循」的延續服務機制，兼顧專業人才價值與消費者保障，展現該公司對員工發展與社會責任的前瞻性與彈性。