鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-26 19:26

威剛科技 (3260-TW) 委由臺灣銀行主辦的新台幣 120 億元聯合授信案，今 (26) 日完成簽約，由威剛科技董事長陳立白與臺銀董事長凌忠嫄共同主持。此案原擬籌組 100 億元，因金融同業熱烈參與，超額認購達 2.1 倍（210 億元），顯示銀行團對其營運表現的高度肯定。

威剛科技本次 120 億元聯合授信案，由臺銀擔任管理銀行，第一銀行及兆豐銀行共同主辦，並吸引包括臺企銀、元大銀行、土地銀行、華南銀行、彰化銀行、合作金庫及上海銀行等 10 家金融機構共同參與。

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本案特別納入永續連結指標，針對溫室氣體排放量等數據給予利率減碼，展現對威剛實踐永續發展的支持。身為全球第二大記憶體模組廠，威剛 114 年營收與淨利雙創歷史新高，並成功將版圖擴張至運彩、文創、電競及電動車領域，未來成長動能可期。

威剛科技近年在 AI 浪潮帶動下表現亮眼，憑藉敏銳的產業眼光與庫存管理策略，114 年全年營收達 530.87 億元，年增 32.13%，淨利更是大幅成長 168.24% 至 76.3 億元。

除了記憶體本業穩居全球領先地位外，威剛在多角化經營上也取得顯著成果。轉投資的運動彩券不僅在 114 年銷售再創新高，更挹注國家運動發展基金超過 77 億元。在文創領域，其出品的紀錄片《冠軍之路》榮登台灣影史票房第二，並取得桃園「桃知道」及台中流行影音中心的經營權。