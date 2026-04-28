鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-04-28 11:12

上海曦智科技股份有限公司 (01879-HK) 今 (28) 日正式在香港掛牌上市，宣告「全球 AI 矽光晶片第一股」誕生，同時也成為全球光電混合算力賽道首家登陸資本市場的企業。

上市首日，曦智科技開盤價高達 880 港元，較 183.2 港元的發行價暴漲 407%，延續招股階段近 5800 倍認購的極高市場熱度，總市值迅速突破 800 億港元大關。

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此次 IPO，曦智科技發行約 1379.5 萬股，募資總額達 25.27 億港元，扣除上市後淨額約 23.77 億港元。基石投資者陣容堪稱豪華，匯聚了阿里巴巴、GIC、貝萊德、富達國際、淡馬錫、中移資本等 20 家全球頂級產業及金融機構，合計認購約 2.1 億美元，佔發售股份比例高達 65.06%，不僅體現了資本市場對光電混合算力賽道長期價值的認可，也為港股提供稀缺的 AI 硬科技投資標的。

曦智科技成立於 2017 年，由麻省理工學院 (MIT) 物理學博士沈亦晨創立，是全球光電混合算力領域的技術及商業化先驅，目前主要形成「光互連 + 光運算」雙輪驅動的業務格局。

根據 Frost & Sullivan 數據，2025 年曦智科技在中國獨立 Scale-up 光互連解決方案市場中，以收入計算排名第一，市佔率約 88.3%，且在 2024 年與 2025 年的光運算晶片全球累積出貨量也位居第一。

談到股票代碼「01879」，沈亦晨表示，1879 年是極具里程碑意義的年份，當年愛迪生髮明白熾燈，光開始引領第二次工業革命，同年麥克斯韋逝世、愛因斯坦誕生。以「1879」致敬先驅，寓意公司致力於用光的技術為 AI 時代注入新的力量。

面對目前 AI 產業對算力呈指數級增長的需求，以及傳統資料中心在頻寬和功耗上遇到的瓶頸，光電混合算力被視為打破算力供給缺口的重要技術方向。

對此次上市募集的資金，曦智科技稱將精準聚焦核心主業。根據規劃，70% 的募集資金將用於未來五年的研發投入，其中 35% 聚焦光互連業務，重點攻堅高階矽光晶片設計及高速光電傳輸技術，另外 35% 投入光運算領域，集中資源迭代並研發下一代光電混合運算卡 (如 PACE 3)，加速商業化落地。