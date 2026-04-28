袁志峰 2026-04-29 04:50

今日推介 - 銀河娛樂 (27, $32.70), 目標價 $36.0, 止損價 $31.5

1) 股市前景

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周二港股表現下跌，成交平穩，南向資金轉淨買入逾百億元，主要增持大盤指數 ETF。基於人民幣兌美元穩步升值及中國首季度經濟增長不俗，預期港股中長期向好，恒指年底前回升至 27000 至 28000 點。

2) 上日中港股市況總結

周二恒指低開 111 點，早段跌幅曾收窄至 29 點，隨後輾轉下滑，午後最多曾跌 316 點至 25610 點，收報 25679 點，跌 245 點或 0.9%。成交額按日增 4% 至 2623 億元，3 月份日均成交額 3038 億元。

港股通南向資金轉淨買入約 145 億元。盈富基金 (2800)、恒生國指(2828) 及小米 (1810) 錄得 41.4、26.4 及 18.1 億元淨買入。阿里 (9988)、騰訊(700) 及華虹半導體 (1347) 錄得 12.5、11.3 及 6.3 億元淨賣出。4 月以來累積淨買入約 483 億元，3 月淨買入約 614 億元。

恒指跌 0.9%，成份股 28 升 61 跌 1 持平。藥明康德 (2359) 及海爾智家 (6690) 漲逾 13% 及 4%，為升幅最大藍籌。中國神華 (1088) 漲近 2%。中海油 (883)、中石油(857)、藥明生物(2269) 及新東方 (9901) 升逾 1%。寧德時代 (3750) 及舜宇光學 (2382) 跌逾 6%，為跌幅最大藍籌。中國宏橋 (1378) 及石藥集團 (1093) 跌逾 4%。翰森製藥 (3692)、洛陽鉬業(3993) 及信義光能 (968) 跌逾 3%。吉利汽車 (175)、安踏體育(2020)、中國人壽(2628)、創科實業(669)、紫金礦業(2899)、金沙中國(1928)、銀河娛樂(27)、海底撈(6862) 及龍湖集團 (960) 跌逾 2%。

恒生科指跌 2.3%，收報 4827 點，成份股 2 升 28 跌。大型科技股全線下挫，騰訊 (700)、美團(3690)、京東(9618) 及百度 (9888) 跌逾 1%，阿里 (9988) 跌逾 2%，小米 (1810) 及快手 (1024) 跌逾 3%。舜宇光學 (2382) 及比亞迪電子 (285) 跌逾 6% 及 5%，為跌幅最大成份股。地平線機器人 (9660) 跌 5%。小鵬汽車 (9868) 跌逾 4%。中芯國際 (981)、商湯(20)、零跑汽車(9863)、理想汽車(2015)、蔚來(9866)、金山軟件(3888) 及金蝶國際 (268) 跌逾 3%。比亞迪 (1211)、聯想(992) 及阿里健康 (241) 跌逾 2%。海爾智家 (6690) 漲逾 3%，為升幅最大成份股。

板塊方面，電動車、手機零件、軟件、醫藥及航空股跑輸大市，跌幅居前。瑞聲科技 (2018) 及舜宇光學 (2382) 跌逾 8% 及 6%。萬國數據 (9698) 跌逾 4%，金蝶國際 (268)、金山軟件(3888) 及中國軟件 (354) 跌逾 3%。石藥集團 (1093) 及翰森製藥 (3692) 跌逾 4% 及 3%。中國國航 (753) 及東方航空 (670) 跌逾 3%，南方航空 (1055) 跌近 3%。

煤炭、石油、券商及港口股逆市上升，漲幅居前。中煤能源 (1898) 升逾 7%，中國神華 (1088) 及兗礦能源 (1171) 升近 2%。中海油 (883) 及中石油 (857) 升逾 1%。中信証券 (6030) 升逾 2%，中金公司 (3908) 及中國銀河 (6881) 升逾 1%。中遠海運港口 (1199) 及招商局港口 (144) 升逾 2% 及 1%。

周二上証指數低開 0.2%，早段曾倒升 0.1%，隨後輾轉下滑，午後最多曾跌 0.6%，收報 4078.64 點，跌 0.2%。深証成指跌 1.1%。科創 50 指數跌 1.3%。滬深兩市總成交約 25400 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少約 500 億元，3 月份日均成交額約 23100 億元。

3) 個股訊息

中國平安 (2318) 公布，截至 3 月底止首季股東應佔淨利潤 250.22 億元(人民幣．下同)，按年跌 7.4%。期內，營業收入 2384.77 億元，按年跌 7.1%。第一季度，壽險及健康險業務新業務價值 155.74 億元，按年增長 20.8%。(信報)

招商銀行 (3968) 公布，截至今年 3 月底止第一季股東應佔盈利 378.52 億元(人民幣．下同)，按年升 1.5%。期內，營業收入 869.4 億元，按年增長 3.8%。(信報)

中海油 (883) 公布，截至 3 月底止第一季歸屬股東淨利潤 391.44 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年升 7.1%。期內，營業收入 1160.79 億元，按年升 8.6%。第一季度，實現淨產量 2.05 億桶油當量，按年上升 8.6%。(信報)

中石化 (386) 在上交所公布，按國際會計準則，今年第一季盈利 177.39 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年增長 26.9%。期內，營業收入 7066.95 億元，按年下跌 3.9%。(信報)

比亞迪 (1211) 公布，2026 年首季股東應佔盈利 40.85 億元(人民幣．下同)，按年減少 55.4%。期內，營業收入 1502.25 億元，按年下跌 11.8%。(信報)

比亞迪電子 (285) 公布，截至今年 3 月底止第一季盈利 2783 萬元(人民幣．下同)，按年跌 95.5%。期內，營業額 381.83 億元，按年升 3.5%。(信報)

萬洲國際 (288) 公布，截至 3 月底止首季，生物公允價值調整前的股東應佔利潤 3.96 億元(美元．下同)，按年升 8.8%。期內，收入 69.94 億元，按年升 6.7%。(信報)