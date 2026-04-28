鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-04-28 10:58

中光電表示， 隨著近年來集團新創事業發展與業務逐步多元化，各事業單位於產業特性、發展階段、資本需求及營運模式上皆呈現不同的發展需求與策略重點。為提升集團策略規劃效率與新創事業發展彈性，公司將規劃導入投資控股架構，以強化集團治理並建立更清晰、更具彈性的事業管理模式。

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中光電表示，本次架構調整將透過股份轉換方式進行，由新設之中光電投控作為母公司，中強電股東將依 1:1 的股份轉換比例取得中光電投控股份，股東持股數量、比例及權益不受影響。股份轉換完成後，中光電投控將成為上櫃掛牌交易主體，而中強光電公司將成為中光電投控之 100% 持有子公司。

中強光電表示，未來透過投資控股架構，集團將可建立更清晰的事業組織與績效評估機制，使各事業單位的營運成果及獲利貢獻更加透明，並有助於提升資源運用效率與投資回報，以支持各事業在不同發展階段的成長需求。