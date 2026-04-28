鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-04-28 10:42

大同 (2371-TW) 將於 5 月 27 日召開股東會，董事長張榮華於營業報告書中指出，AIDC 帶動全球電力需求，隨著輝達 (NVDA-US)、AWS 及微軟 (MSFT-US) 等資料中心在台灣動工或擴建，大同也已切入 AI 伺服器周邊供應鏈，拓展 IDC 機電工程市場。

大同指出，今年電力事業除深耕國內市場，也同步拓展國際市場。國內市場方面，台電強韌電網計畫提供重電設備；布局太陽能與儲能系統統包工程 (EPC)，切入離岸風電陸域升壓站；第三為搶攻 IDC 機房建置商機。

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國際市場部分，除搶進 AIDC 的電力市場，另外，持續搶攻北美電網商機，積極拓展外銷，其中，大型變壓器為核心成長引擎，因應美國電網現代化的需求。

新能源事業上，大同表示，太陽能光電截至 2025 年底，累積建置容量超過 350MW，目標在今年底達 393MW。儲能系統方面，冬山案完成台電驗收，桃園 44MW 也已上線並開始貢獻營收。

至於充電與家用儲能，累計安裝充電樁 1802 支，朝向 2000 支邁進，特斯拉 (TSLA-US)Powerwall 家用儲能累積銷售超過 112 台。

此外，新能源事業也拓展海外市場，包括帛琉、馬紹爾、吐瓦魯等專案都已進入運維階段。