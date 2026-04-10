大同受惠電力事業及電子代工事業帶動 Q1營收114億元創8年同期高
鉅亨網記者劉玟妤 台北
大同 (2371-TW) 今 (10) 日公告 3 月營收 42.61 億元，第一季營收 114.88 億元，創近 8 年同期新高。大同指出，3 月與第一季主要受惠電力事業銷售規模擴張，以及電子代工事業新品熱銷，推升營收成長。
大同 3 月營收 42.61 億元，月增 42.85%，年增 8.02%；累計今年第一季營收 114.88 億元，季減 13.84%，年增 8.94%。
大同指出，重電事業因銷貨變壓器給民間再生能源發電廠，3 月營收月增逾 2 倍；電纜事業方面，民間集合住宅及廠辦客戶則因美伊戰事預期後續原物料漲價，進而提前拉貨，帶動 3 月營收月增超過 1 倍。
馬達事業 3 月營收月增逾 4 成，大同表示，除持續出貨給半導體大廠及穩定供應電動車馬達，受惠電力基礎建設升級、AIDC 建置，加上地緣政治緊張推升油價，激勵油井開發活動，大同美國公司積極提高馬達備貨，搶占美國現貨市場商機。
另外，大同持續布局儲能市場，旗下大同智能 2025 年光儲案營收年增超過 88%，今年第一季業績年增 1.5 倍。
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