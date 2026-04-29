鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-04-29 09:20

仁寶 (2324-TW) 將於 5 月 29 日召開股東會，董事長陳瑞聰於營業報告書中，將今年視為重返成長的一年，並制定四大計劃，包括聚焦核心客戶與技術、強化供應鏈韌性與敏捷性、拓展全球製造，以及投資人力成本。他並指出，今年伺服器產業為成長主軸。

回顧 2025 年，仁寶的「5+1 事業」轉型計畫啟動以來，為公司中長期的重要引擎，去年在多個新興領域也取得實質進展，非 PC 業務營收比重由 25% 提升至 29%，並持續朝 40% 目標邁進。

‌



仁寶指出，伺服器業務方面，在企業及客戶、CSP 及區域型客戶皆有所斬獲。此外，也積極布局全球，推動 5.29 億美元 (約新台幣 166.7 億元) 的北美投資案，美國德州廠新產能預計今年下半年量產，加上陸續擴建台灣與越南廠區，進一步強化供應鏈韌性，因應客戶需求。

5G 業務上，仁寶表示，2025 年 5G 相關產品營收近乎倍增，並拓展至 B5G 與低軌衛星等領域。同時，仁寶也加入國家太空中心 (TASA) 國家隊，加速與國際衛星產業接軌，發展通訊衛星相關的硬體與模組技術。

至於車用電子與智慧醫療，仁寶則表示，兩大領域為公司長期布局的事業，聚焦高附加價值系統整合與完整解決方案，並導入 AI，強化產品差異化與競爭力。