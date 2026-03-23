鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-03-23 19:15

中光電 (5371-TW) 旗下中光電智能機器人 (CiRC) 宣布，參與 XPONENTIAL Europe 2026，以「Lightweight. Powerful. AI-Driven.」為核心，展出智慧感知解決方案，並發表全系列台灣製 AI 酬載產品。

中光電智能機器人參展XPONENTIAL Europe 2026 發表全系列AI酬載技術。(圖：中光電智能機器人)

CiRC 表示，本次展出涵蓋三大 AI 酬載產品線，輕量化 AI 視覺酬載 M Series，專為小型多旋翼無人機設計，在極致輕量化與高強度結構下，整合高解析影像與邊緣 AI 運算能力，快速完成目標辨識與任務分析。

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廣域感知與智能觀測酬載 L Series 則針對固定翼無人機高速飛行需求打造，具備穩定影像輸出與寬廣視野，可持續進行場域觀測與資料蒐集，適用於巡檢與環境監控等應用。

多感測融合 AI 酬載 V Series 適用高空固定翼無人機高空高速飛行需求，整合多光譜感測與嵌入式 AI，透過多項感測融合機制，在複雜環境與高動態條件下仍能維持高度影像穩定性與精準判讀能力。