鉅亨網編譯許家華 2026-04-28 05:20

在跨大西洋關係持續承壓之際，北大西洋公約組織（NATO）正考慮調整過去數年維持的年度峰會慣例，內部討論甚至包括取消部分年度會議，以降低政治摩擦並提升決策品質。多名外交人士指出，此舉部分與川普任內對盟友的強硬態度有關，尤其在其任期最後階段，成員國希望避免高風險的公開衝突。

根據多位熟悉內部討論的消息人士透露，NATO 領導人自 2021 年以來每年夏季均舉行峰會，今年預計於 7 月 7 日至 8 日在土耳其安卡拉召開。然而，部分成員國正推動放緩頻率。一名歐洲高級官員與多名外交官表示，2027 年於阿爾巴尼亞舉行的峰會可能延至秋季，甚至不排除 2028 年完全停辦年度峰會。2028 年恰逢美國總統大選，也是川普完整任期的最後一年，政治敏感度顯著升高。

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另有外交人士指出，部分國家主張改為每兩年舉行一次峰會，以降低政治壓力並專注長期戰略。儘管目前尚未做出最終決定，但北約秘書長 Mark Rutte 將擁有最終裁量權。北約官方回應則強調，仍將持續舉行國家元首與政府首腦會議，並在峰會之外保持協調與決策機制。

除川普因素外，內部亦存在更結構性的考量。多名外交官與分析人士認為，年度峰會往往製造「必須交出成果」的壓力，反而干擾長期規劃。一名外交官直言「與其舉辦效果不佳的峰會，不如減少頻率」，並強調決策品質才是聯盟實力的核心指標。

Atlantic Council 資深研究員 Phyllis Berry 亦指出，減少高曝光峰會有助於降低戲劇性衝突，使北約回歸實質運作。她在最新評論中提到，冷戰期間數十年間北約僅舉行 8 次峰會，顯示高頻會議並非歷史常態。

近年峰會爭議頻繁，也強化了改革聲浪。川普在首個任期內的三次北約峰會均因其對盟國國防支出不足的批評而氣氛緊張。2018 年峰會期間，他甚至威脅因不滿盟友支出過低而退出會議。時任秘書長 Jens Stoltenberg 在回憶錄中指出，若當時川普付諸行動，可能導致北約陷入嚴重危機。

2024 年於海牙舉行的峰會同樣受到川普影響，其要求成員國將國防支出提升至 GDP 的 5%，最終各國折衷同意將 3.5% 用於核心國防，另 1.5% 投入廣義安全領域。該次會議能在未爆發重大衝突下落幕，已被視為「成功」。

然而緊張局勢仍未消散。近期川普在未事先與盟友協調的情況下對伊朗展開軍事行動，並批評盟國未提供足夠支持，甚至公開質疑美國是否應繼續履行北約共同防禦義務，並考慮退出聯盟。此外，他過去提出對丹麥自治領土格陵蘭的主權主張，也引發盟內爭議。