鉅亨網新聞中心 2026-04-14 19:30

美國政府周一 (13 日) 正式啟動對伊朗的海上交通封鎖，並威脅將擊毀任何靠近封鎖區域的伊朗艦艇。然而，此舉遭到北約 (NATO) 主要盟友的集體冷遇，英國、法國及西班牙等國紛紛表態拒絕被捲入衝突，此一動向預料將使美國與北約盟邦間的關係陷入新的僵局。

根據美國中央司令部的聲明，該封鎖於美國東部時間周一上午 10 時生效，範圍向東延伸至阿曼灣與阿拉伯海。美方強調，任何未經授權進入或離開封鎖區的船舶均可能遭到攔截、改道或俘虜，但聲稱此行動不會阻礙前往非伊朗目的地的中立航行。船舶追蹤數據顯示，封鎖生效後，已有如「Rich Starry」號等油輪在接近海峽時被迫折返。

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英國首相施凱爾 (Keir Starmer) 明確向媒體表示，英國不支持此次封鎖行動，並強調「無論承受何種壓力，我們都不會被拖入戰爭」，認為這不符合英國國家利益。西班牙國防大臣羅夫萊斯 (Margarita Robles) 直言封鎖行為「毫無道理」，重申西班牙政府反對一切非法戰爭，並呼籲美以兩國不應將自身規則強加於國際社會，必須尊重國際法與國際準則。

法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 則在社群媒體上宣布，將聯合英國等國籌備一項多國任務，旨在於衝突結束後恢復荷姆茲海峽的自由航行。馬克宏強調，這項任務將與交戰方保持距離，屬於純粹的防禦性任務。

土耳其外交部長費丹 (Hakan Fidan) 也敦促透過外交途徑確保貿易暢通，並主張武力手段無法實現航道穩定。

北約秘書長呂特 (Mark Rutte) 雖然試圖為美國爭取盟友的「具體承諾」，但多個成員國表示，唯有在敵對行動持久結束並與伊朗達成互不攻擊協議的前提下，才願意提供協助。