鉅亨速報 - Factset 最新調查：黑石(BX-US)EPS預估下修至5.95元，預估目標價為138.00元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對黑石(BX-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.06元下修至5.95元，其中最高估值6.42元，最低估值5.6元，預估目標價為138.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|6.42(6.42)
|8.28
|10.11
|9.49
|最低值
|5.6(5.6)
|6.85
|7.52
|9.49
|平均值
|6(6.03)
|7.6
|8.65
|9.49
|中位數
|5.95(6.06)
|7.62
|8.63
|9.49
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|161.68億
|196.98億
|219.90億
|最低值
|130.06億
|172.29億
|186.45億
|平均值
|148.70億
|186.79億
|200.13億
|中位數
|149.41億
|185.07億
|197.08億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|8.14
|2.36
|1.84
|3.62
|3.87
|營業收入
|125.91億
|136.16億
|102.75億
|124.59億
|136.55億
詳細資訊請看美股內頁：
黑石(BX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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