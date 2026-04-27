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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：黑石(BX-US)EPS預估下修至5.95元，預估目標價為138.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對黑石(BX-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.06元下修至5.95元，其中最高估值6.42元，最低估值5.6元，預估目標價為138.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值6.42(6.42)8.2810.119.49
最低值5.6(5.6)6.857.529.49
平均值6(6.03)7.68.659.49
中位數5.95(6.06)7.628.639.49

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值161.68億196.98億219.90億
最低值130.06億172.29億186.45億
平均值148.70億186.79億200.13億
中位數149.41億185.07億197.08億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS8.142.361.843.623.87
營業收入125.91億136.16億102.75億124.59億136.55億

詳細資訊請看美股內頁：
黑石(BX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSBX

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