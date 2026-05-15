鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-15 19:03

台北股匯今 (15) 日雙雙走弱，大盤挑戰 4 萬 2 再度無功而返，並跌逾 500 點，新台幣兌美元也沒能守住 31.5 元關卡，終場收在 31.551 元，貶值 4.1 分，為連 4 貶，探近 2 周新低，匯市依舊交易冷清，台北與元太外匯市場總成交值僅 22.62 億美元。新台幣兌美元本周累計貶值 1.22 角或 0.39%，周線翻黑。

〈台幣〉股匯雙殺 連4貶收31.551元探近2周新低。(圖：shutterstock)

新台幣兌美元今天以 31.53 元開盤，盤中一度升抵 31.45 元，但隨著股市由紅翻黑，美元買盤也逐步湧現，使得匯價翻貶最低來到 31.565 元，終場收在 31.551 元，貶值 4.1 分。

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台股今天上演大怒神，早盤一度漲逾 650 點，衝上 42408 點新高，但獲利了結賣壓隨之出籠，終場大跌 579.39 點，收在 41172.36 點，失守 5 日線，台積電翻黑，漲多的 AI 供應鏈賣壓沉重，外資今天轉為賣超 103.68 億元。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數大漲 0.59%，重回 99 之上，歐元重摔 0.61%，主要亞幣也倒成一片，新加坡幣重貶 0.41%，韓元貶 0.37%，日元貶值 0.33%，人民幣亦貶 0.25%，新台幣貶值 0.13%。

匯銀人士指出，隨著川習會政治因素落幕，市場又把焦點放回美國經濟基本面，最新數據顯示，美國 CPI(消費者物價指數) 與 PPI(生產者物價指數) 的增幅均超出預期，展現出強大的通膨韌性。大家原先的「軟著陸」樂觀情緒受到衝擊，取而代之的是對 「更高、更久」利率環境深切的憂慮。