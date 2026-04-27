〈消費趨勢〉超商和超市合作新里程碑 全電商開放全家店取服務

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-04-27 19:19

連鎖超商全家 (5903-TW) 今 (27) 日宣布打破通路邊界，首度攜手超市龍頭全聯旗下全電商，於全台 4400 家全家店鋪全面導入店取服務，成為最開放的電商取件平台，也是超市和便利商店通路線上線下聯手合作的新局。

全家全面導入全電商店取服務。(圖：全家提供)

據未來流通研究所指出，2025 年網路銷售已占整體零售 13.86%，看準網購趨勢持續上揚，全家店取以「破圈」為策略，即日起正式推出「全電商取件、現金包裹外送」兩大新服務，從跨產業、跨空間雙重面向同步升級。

‌



全家說明，隨著電商多元發展，消費者多平台網購已成常態，造成取貨點分散且取件頻率提升，衍生「多點取貨」的不便情境，此次與全電商合作，是透過便利商店 24 小時營運、店點密集的業態優勢而成。