〈消費趨勢〉超商和超市合作新里程碑 全電商開放全家店取服務
鉅亨網記者王莞甯 台北
連鎖超商全家 (5903-TW) 今 (27) 日宣布打破通路邊界，首度攜手超市龍頭全聯旗下全電商，於全台 4400 家全家店鋪全面導入店取服務，成為最開放的電商取件平台，也是超市和便利商店通路線上線下聯手合作的新局。
據未來流通研究所指出，2025 年網路銷售已占整體零售 13.86%，看準網購趨勢持續上揚，全家店取以「破圈」為策略，即日起正式推出「全電商取件、現金包裹外送」兩大新服務，從跨產業、跨空間雙重面向同步升級。
全家說明，隨著電商多元發展，消費者多平台網購已成常態，造成取貨點分散且取件頻率提升，衍生「多點取貨」的不便情境，此次與全電商合作，是透過便利商店 24 小時營運、店點密集的業態優勢而成。
另一方面，全家 APP 自 2025 年開通 0 元包裹外送功能後，4 月 28 日起再推出業界首創「貨到付款包裹、FamiNow 一鍵外送到府」，消費者僅需於全家 APP 包裹功能下，支付單次 85 元費用，即可由外送員協助取件、配送到府、代收款項，完善包裹「店到宅」的最後一哩路，並有助帶動店內商品併買的新商機。
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