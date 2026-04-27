台積洩密案判決出爐 東京威力科創遭罰1.5億元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-04-27 17:29

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 去年爆出內鬼洩密案，原台積電員工陳力銘轉至東京威力科創後，涉嫌勾結另外三名台積電工程師盜竊 2 奈米機密，智財法院今 (27) 日作出判決，陳力銘判處 10 年有期徒刑，而東京威力科創也遭罰 1.5 億元，包括向台積電支付新台幣 1 億元，並向公庫支付 5,000 萬元。

IC示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

台積電離職工程師陳力銘轉投東京威力公司後，勾結台積電工程師吳秉駿、戈一平與陳韋傑三人，竊取台積電 2 奈米機密資訊，且東京威力高階主管盧怡尹於本案曝光後，刪除陳力銘涉案證據，東京威力科創未善盡監督之責，均予追加起訴。

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智財法院今日作出判決，陳力銘被判處有期徒刑 10 年，吳秉駿犯營業秘密法與國安法、判處有期徒刑 3 年，戈一平與陳韋傑皆犯國安法，分別被判處有期徒刑 2 年與 6 年，盧怡尹則犯湮滅刑事證據罪，被判有期徒刑 10 個月，緩刑 3 年，並向公庫支付新台幣 100 萬元與參加法治教育課程 6 場次。

東京威力科創則被罰新台幣共 1 億 5,000 萬元，包含向台積電支付新台幣 1 億元，並向公庫支付新台幣 5,000 萬元為前提，緩刑 3 年。

東京威力科創表示，公司把遵守法令及倫理基準視為最重要的經營方針，絕不容許任何違反上述準則之行為。對於判決指出 Tokyo Electron 臺灣子公司東京威力科創未能充分履行對該前員工的監督義務，本公司以極為嚴肅的態度看待，並將進一步強化全集團的資訊管理體制等相關措施。

東京威力科創也聲明，本次調查及判決結果均無 Tokyo Electron 及臺灣子公司東京威力科創存在組織性介入或相關機密資訊外流情事。此外，本公司已與該客戶協商，雙方同意強化營業秘密及機密資訊保護與共享之原則。基於上述情況，本事件對本公司營運並無影響。