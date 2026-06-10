鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-10 17:49

台灣證券交易所今 (10) 日公告，明 (11) 日台積電 (2330-TW)、富邦媒 (8454-TW)、群創 (3481-TW) 等 10 檔個股即將進行除息交易，大盤開盤市值將減少，預估影響加權指數約 52.66 點；其中，光是台積電一家，發行市值就會一口氣大減約 1555 億元，導致大盤蒸發 47.84 點。

護國神山台積電本次除息為 2025 年第四季股利，每股配發現金股利 6 元，除息交易日定於 6 月 11 日，配息基準日為 6 月 17 日，股利發放日落在 7 月 9 日。

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證交所指出，台積電除息後，其發行市值將減少約 1555 億元，占加權指數點數近 9 成。不過，對股民而言，下一個季度還有好消息，台積電日前董事會已通過決議，2026 年第一季現金股利將進一步調升至 7 元，再度創下實施季配息以來的新高紀錄。