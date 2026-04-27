鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-27 13:21

台股 27 日由台積電 (2330-TW) 領軍攻上 4 萬點大關，元大台灣 50(0050-TW)、元大台灣 50 正 2(00631L-TW) 以 4.28%、5.24% 漲幅居前，熱門主動式 ETF 如統一台股增長 (00981A-TW)、主動群益台灣強棒 (00982A-TW) 則應聲翻黑。法人分析，市場反映金管會放寬台股基金、台股主動式 ETF 個股上限，加上中小型股本益比過高，均引導資金流向權值股，有利市值型 ETF 表現。

金管會放寬台股基金、台股主動式 ETF 單一個股上限從 10% 調至 25%，引起市場關注，認為資金活水將主要流向權值股，形同台積電大利多，連知名投資專家股癌都直言「看來大台積電時代勢在必行」。統計政策公布後，24、27 兩日台積電分別上漲 5.05%、5.72%(未收盤)，帶動市值雙雄 0050、00631L 大漲。

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法人分析，近年來市場資金本就青睞權值股，統計至 4/24 近 3 年台灣 50 指數含息報酬率 233.4%，大幅領先加權股價指數含息報酬率 172.5%，未來在資金護持下，權值股表現可望持續向上。

至於 27 日台股大漲千點，但台股主動式 ETF 卻多數翻黑，法人指出目前台股主動式 ETF 持股本益比過高，例如 00981A 成分股中高達 14 檔本益比超過 100 倍，包括健策 (3653-TW)149 倍、穎崴 (6515-TW)216 倍、精測 (6510-TW)119 倍，今年以來股價都已經大漲一大段。

法人分析，隨著 AI 熱度高漲，目前股價已超前反映企業未來 2 年以上成長性，一旦短期財報不如預期，股價恐面臨巨幅調節。以 27 日再度陷入跌停的聯亞 (3081-TW) 為例，本益比 370 倍，股價 23 日自 3305 元高檔反轉，27 日跌停 2540 元，修正幅度超過 2 成，已有機構指出即便以 2025 至 2028 年每股盈餘年複合成長率 (CAGR) 進行估值，仍有修正空間。

至於網友提及將資金轉入 00631L 的原因，法人解釋，00631L 反映大盤走勢，目前最大權值股台積電本益比約 32 倍，聯發科也約在 36 倍，相對合理。