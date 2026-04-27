〈焦點股〉瀚荃今年營運向上 漲停改寫掛牌新高價

目前瀚荃在 AI 伺服器電源連接器應用包括 PSU(電源供應器)、BBU(電池備援模組) 等，客戶涵蓋國內二大電源大廠。公司表示，現在不只是輝達 (NVIDIA) 的 GPU 架構需求，來自雲端服務供應商 (CSP) 的 ASIC 架構訂單也越來越多。