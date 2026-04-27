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〈焦點股〉瀚荃今年營運向上 漲停改寫掛牌新高價

鉅亨網記者彭昱文 台北

連接器廠瀚荃 (8103-TW) 受惠 AI 伺服器電源連接器需求暢旺、客戶持續追加訂單，今年營運逐季向上，全年營收可望雙位數成長、獲利估同步向上。瀚荃今日無懼中小型股走弱，隨大盤衝上漲停 116.5 元，創掛牌以來歷史新高。

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瀚荃執行長楊奕康。(鉅亨網資料照)

目前瀚荃在 AI 伺服器電源連接器應用包括 PSU(電源供應器)、BBU(電池備援模組) 等，客戶涵蓋國內二大電源大廠。公司表示，現在不只是輝達 (NVIDIA) 的 GPU 架構需求，來自雲端服務供應商 (CSP) 的 ASIC 架構訂單也越來越多。


瀚荃去年伺服器 / 網通營收比重約 37%，其中 AI 電源占比達一半約 18%，今年 AI 電源保守估計成長 5 成起跳，全年比重上看 3 成，加上其他伺服器 / 網通也可望有雙位數成長，2026 年整體伺服器 / 網通營收比重可望達 45-50%，成為推升營運成長主要動能。


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瀚荃連接器AI電源

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