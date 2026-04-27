鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對國泰金(2882-TW)做出2026年EPS預估：中位數由7.59元下修至7.45元，其中最高估值8.58元，最低估值6.86元，預估目標價為80.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|8.58(9.28)
|9.23
|8.1
|最低值
|6.86(6.86)
|6.82
|7.86
|平均值
|7.52(7.68)
|7.64
|7.98
|中位數
|7.45(7.59)
|7.46
|7.98
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|542,284,250
|585,676,520
|421,882,110
|最低值
|366,173,000
|378,989,000
|421,882,110
|平均值
|428,361,160
|465,080,210
|421,882,110
|中位數
|408,245,000
|447,827,660
|421,882,110
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|107,141,920
|110,269,745
|50,928,865
|37,359,360
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|350,404,915
|357,716,917
|304,172,639
|341,433,658
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2882/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
下一篇