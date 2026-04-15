營收速報 - 國泰金(2882)3月營收198.98億元年增率高達199.95％
鉅亨網新聞中心
國泰金(2882-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣198.98億元，年增率199.95%，月增率-23.83%。
今年1-3月累計營收為720.24億元，累計年增率105.16%。
最新價為72.9元，近5日股價上漲1.11%，相關金融保險上漲0.58%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-21464 張
- 外資買賣超：-15832 張
- 投信買賣超：-5854 張
- 自營商買賣超：+222 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|198.98億
|200%
|-24%
|26/2
|261.24億
|-11%
|0%
|26/1
|260.02億
|1%
|-3%
|25/12
|266.93億
|-6%
|-17%
|25/11
|321.43億
|26%
|-24%
|25/10
|422.72億
|114%
|22%
國泰金(2882-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為投資。管理。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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