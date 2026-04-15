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鉅亨速報

營收速報 - 國泰金(2882)3月營收198.98億元年增率高達199.95％

鉅亨網新聞中心

國泰金(2882-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣198.98億元，年增率199.95%，月增率-23.83%。

今年1-3月累計營收為720.24億元，累計年增率105.16%。

最新價為72.9元，近5日股價上漲1.11%，相關金融保險上漲0.58%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-21464 張
  • 外資買賣超：-15832 張
  • 投信買賣超：-5854 張
  • 自營商買賣超：+222 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 198.98億 200% -24%
26/2 261.24億 -11% 0%
26/1 260.02億 1% -3%
25/12 266.93億 -6% -17%
25/11 321.43億 26% -24%
25/10 422.72億 114% 22%

國泰金(2882-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為投資。管理。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收國泰金

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