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鉅亨速報

營收速報 - 2026年4月16日台股大型公司3月營收一覽（新增9家）

鉅亨網新聞中心

本次公布3月營收一覽

截至台北時間2026年4月16日07:55，彙整前一日公布3月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計241家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
凱基金-金融保險業 54.46億 275.4%
國泰金-金融保險業 198.98億 200.0%
富邦金-金融保險業 132.38億 139.0%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
華南金-金融保險業 63.69億 15.5%
第一金-金融保險業 63.45億 6.5%
遠壽-金融保險業 23.03億 -0.3%
3月已公布營收一覽

截至目前，已公布3月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達241家。其中營收年增大於 25％有66家，年增小於-20％有25家。

3月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
大於50億 >= +25% 66家
大於50億 >= 0% 101家
大於50億 < 0% 49家
大於50億 <= -20% 25家

3月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
潤隆-建材營造業 22.02億 68260.0%
興富發-建材營造業 71.93億 1537.7%
台新新光金-金融保險業 129.38億 1118.8%
華建-建材營造業 1.51億 1040.7%
台汽電-油電燃氣業 52.70億 594.0%

3月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
華建-建材營造業 1.51億 17920.9%
南港-橡膠工業 43.06億 753.6%
聯成-塑膠工業 64.89億 153.0%
力麒-建材營造業 8.50億 125.1%
力鵬-紡織纖維 38.71億 124.7%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股營收速報台股營收3月營收建材營造業潤隆金融保險業凱基金

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凱基金20.75-0.48%
國泰金72.9+0.28%
富邦金87.5-0.11%
華南金36.05+3.00%
第一金28.85+0.87%
潤隆29.9+0.00%
興富發35.35-0.84%
台新新光金24.6+0.61%
華建22.85+0.66%
台汽電44.35+1.26%
南港36.5-0.14%
聯成12.65-4.17%
力麒7.85+0.13%
力鵬5.27-0.57%
遠壽15.85+1.86%

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