營收速報 - 2026年4月16日台股大型公司3月營收一覽（新增9家）
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本次公布3月營收一覽
截至台北時間2026年4月16日07:55，彙整前一日公布3月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計241家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|凱基金-金融保險業
|54.46億
|275.4%
|國泰金-金融保險業
|198.98億
|200.0%
|富邦金-金融保險業
|132.38億
|139.0%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|華南金-金融保險業
|63.69億
|15.5%
|第一金-金融保險業
|63.45億
|6.5%
|遠壽-金融保險業
|23.03億
|-0.3%
3月已公布營收一覽
截至目前，已公布3月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達241家。其中營收年增大於 25％有66家，年增小於-20％有25家。
3月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|大於50億
|>= +25%
|66家
|大於50億
|>= 0%
|101家
|大於50億
|< 0%
|49家
|大於50億
|<= -20%
|25家
3月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|潤隆-建材營造業
|22.02億
|68260.0%
|興富發-建材營造業
|71.93億
|1537.7%
|台新新光金-金融保險業
|129.38億
|1118.8%
|華建-建材營造業
|1.51億
|1040.7%
|台汽電-油電燃氣業
|52.70億
|594.0%
3月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|華建-建材營造業
|1.51億
|17920.9%
|南港-橡膠工業
|43.06億
|753.6%
|聯成-塑膠工業
|64.89億
|153.0%
|力麒-建材營造業
|8.50億
|125.1%
|力鵬-紡織纖維
|38.71億
|124.7%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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