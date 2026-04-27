鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯發科(2454-TW)EPS預估上修至63.23元，預估目標價為2180元
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根據FactSet最新調查，共26位分析師，對聯發科(2454-TW)做出2026年EPS預估：中位數由62.88元上修至63.23元，其中最高估值77.94元，最低估值51.39元，預估目標價為2180元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|77.94(77.94)
|129.5
|196.5
|最低值
|51.39(51.39)
|77.75
|102.39
|平均值
|63.84(63.74)
|102.29
|149.93
|中位數
|63.23(62.88)
|101.17
|152.06
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|689,506,000
|985,588,700
|1,402,154,490
|最低值
|584,567,000
|759,534,380
|911,680,000
|平均值
|628,613,930
|870,900,540
|1,146,159,190
|中位數
|627,241,320
|874,517,000
|1,161,517,590
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|105,319,255
|106,386,578
|76,978,637
|118,141,106
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|595,965,682
|530,585,886
|433,446,330
|548,796,030
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2454/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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