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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯發科(2454-TW)EPS預估上修至63.23元，預估目標價為2180元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共26位分析師，對聯發科(2454-TW)做出2026年EPS預估：中位數由62.88元上修至63.23元，其中最高估值77.94元，最低估值51.39元，預估目標價為2180元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值77.94(77.94)129.5196.5
最低值51.39(51.39)77.75102.39
平均值63.84(63.74)102.29149.93
中位數63.23(62.88)101.17152.06

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值689,506,000985,588,7001,402,154,490
最低值584,567,000759,534,380911,680,000
平均值628,613,930870,900,5401,146,159,190
中位數627,241,320874,517,0001,161,517,590

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS105,319,255106,386,57876,978,637118,141,106
營業收入
(單位：新台幣千元)		595,965,682530,585,886433,446,330548,796,030

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2454/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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